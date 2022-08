Afghanistan, spari in aria per disperdere manifestanti donne

A Kabul i combattenti islamici armati di fucile d’assalto hanno esploso diversi colpi per interrompere una mobilitazione per il ripristino del diritto femminile all'educazione e alla partecipazione alla vita pubblica. Poco prima, una motocicletta è stata fatta esplodere nel quartiere sciita di Dasht-e-Barchi, a ovest della città: nell’attacco, ancora non rivendicato, sono rimaste ferite due persone

A Kabul, in Afghanistan, alcuni militanti talebani hanno sparato in aria nel tentativo di disperdere la manifestazione di protesta organizzata da una quarantina di donne che chiedevano il ripristino del loro diritto all'educazione e alla partecipazione alla vita pubblica. Poco prima, una forte esplosione si è avvertita in un quartiere sciita a ovest della città, presso un ufficio per il rilascio di passaporti: nella detonazione, causata da una mina attacca a una motocicletta, sono rimaste ferite due persone.