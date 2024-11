Usa, rischio attentato a Wall Street, arrestato un uomo: "Mi sento come Bin Laden"

Harun Abdul-Malik Yener, residente in Florida, è stato accusato di aver cercato di usare un dispositivo improvvisato per danneggiare o distruggere "un edificio usato per gli scambi interstatali"

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di voler far esplodere il New York Stock Exchange, la borsa di New York. Harun Abdul-Malik Yener, residente in Florida, è stato accusato di aver cercato di usare un dispositivo improvvisato per danneggiare o distruggere "un edificio usato per gli scambi interstatali".