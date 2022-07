Guerra Ucraina Russia, le ultime news del 14 luglio sulla crisi. LIVE

Turchia, nuovo incontro su grano prossima settimana

Delegazioni di Russia, Ucraina, Ankara e Onu torneranno a riunirsi la prossima settimana in Turchia per portare a termine i colloqui sui corridoi nel Mar Nero per l'esportazione del grano dai porti ucraini. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, come riporta Anadolu. Nella riunione di oggi a Istanbul, è stata trovata un'intesa su dettagli tecnici come i controlli all'entrata e all'uscita dai porti e su come creare corridoi sicuri per la navigazione ha aggiunto Akar, facendo sapere che Kiev e Mosca sono d'accordo per avere Istanbul come centro di coordinamento sui corridoi.