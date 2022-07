5/11

Emerso durante la pandemia da Covid come regista dello schema di mega sussidi pubblici e super cassa integrazione che in pieno lockdown è giunto a garantire un reddito di Stato a milioni e milioni di britannici (ma poi messosi di traverso alle promesse di nuove spese e tagli di tasse immediati sventolate da Johnson negli ultimi mesi), Sunak è tornato in testa nel borsino dei bookmaker dopo essere sceso in lizza formalmente con un programma (economico in primis) improntato a maggiore "serietà" e prudenza rispetto alle "favole" recenti del suo ex boss

Boris Johnson: “Mi dimetto, ma non volevo farlo. Deve esserci un nuovo leader Tory”