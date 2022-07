2/10 ©Getty

IN GIAPPONE - Rimanendo in Giappone, nel 1992 un estremista di destra sparò a Kamemaru Shin, ai tempi vicepresidente del partito democratico, senza riuscire però a colpirlo. Due anni dopo fu il premier Hosokawa Morihiro (in foto, nel 2014) a finire nel mirino di un’arma da fuoco impugnata sempre da estremisti di destra, anche lui senza essere raggiunto dagli spari. Non fu così fortunato il sindaco della città di Nagasaki, Iccho Ito: nel 2007 fu ucciso durante un attentato organizzato da una banda criminale

