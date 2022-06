Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 12 giugno sulla crisi. DIRETTA

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta preparando una visita a Kiev con il premier italiano Mario Draghi ed il presidente francese Emmanuel Macron. Lo rivela la Bild. Blitz a Kiev di von der Leyen a Kiev per incontrare Zelensky: l'Ucraina 'è sulla strada giusta per l'Europa perché ha una solida democrazia parlamentare' ha confermato la presidente della commissione Ue annunciando 'una road map molto chiara sulla ricostruzione'. Tensione Biden-Zelensky. Il capo della Casa Bianca lo rimprovera perché 'non ci volle ascoltare sull'invasione russa, ma avevamo i dati'. Ma Kiev replica: 'Non è vero, avevamo anche chiesto sanzioni preventive'. Bombardamenti russi sull'impianto chimico Azot nella città di Severodonetsk hanno provocato lo scoppio di un violento incendio dopo una perdita di tonnellate di petrolio. Secondo i filorussi, i civili stanno cominciando a uscire dallo stabilimento. In serata il presidente ucraino: 'Donbass tiene duro'. Intelligence ucraina: 'Elon Musk ha dato Starlink a nostri 007'. Consegnati a 23 ucraini a Kherson i primi passaporti russi con procedura semplificata. Richiesti anche a Zaporizhia. La commissione internazionale indipendente dell'Onu che deve indagare sui crimini legati all'aggressione russa è arrivata in Ucraina. Il viaggio di Salvini a Mosca era stato organizzato per il 29 maggio e il biglietto pagato dai russi. Lo rivela l'ambasciata russa in Italia che ha 'assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei'. Ma con l'annullamento del viaggio 'la cifra spesa è stata restituita'. Il leader della Lega dà mandato ai suoi legali di querelare chi, a partire da media e politici, ha fatto o sta facendo insinuazioni e accuse sulla vicenda.