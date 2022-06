Strage in Nigeria, chi sono i Fulani sospettati dell'attentato

Etnia nomade dell'Africa occidentale, sono di religione islamica e si dedicano alla pastorizia e al commercio. Da tempo sono coinvolti in una sanguinosa lotta con le popolazioni locali per motivi legati principalmente al controllo della terra

Non è stato ancora rivendicato l'attacco alla chiesa cattolica di Owo, nel sud-ovest della Nigeria, che ha causato 21 morti, tra cui bambini . L'assalto è stato compiuto da un commando di uomini armati durante la messa della domenica. Nel condannare la strage, le autorità locali hanno puntato il dito contro l'etnia di pastori nomadi Fulani.

I Fulani sono un'etnia nomade dell'Africa occidentale, di religione islamica, dedita alla pastorizia e al commercio. Presenti dalla Mauritania al Camerun, contano milioni di persone. Terroristi appartenenti a questa etnia sono da tempo coinvolti in una sanguinosa lotta con le popolazioni locali: il movente del massacro potrebbe dunque essere ricondotto alle tensioni etniche e religiose in atto nel Paese.

I motivi dell'attacco

Queste lotte sono principalmente dovute al controllo della terra. La scarsa fertilità causata dai cambiamenti climatici e dalla desertificazione in Nigeria settentrionale ha spinto i pastori nomadi a trovare foraggio per il loro bestiame sempre più verso sud, devastando i campi dei coltivatori stanziali. Ecco perché fonti locali vedono l'attacco come una risposta alle restrizioni al pascolo che il governo ha recentemente deciso. Lo scontro assume anche connotazioni religiose: la zona del massacro è abitata soprattutto da cristiani di etnia Yoruba.