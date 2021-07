Nigeria, 140 studenti cristiani rapiti da milizie armate

Il rapimento

Secondo una tecnica collaudata, i sequestratori sono arrivati in piena notte nel dormitorio della scuola, mentre i ragazzi stavano dormendo. Hanno "scavalcato la recinzione per entrare all'interno", ha raccontato un professore precisando che nella scuola, cristiana protestante, erano presenti 165 studenti. In una dichiarazione, la polizia ha affermato che uomini armati "hanno sopraffatto le guardie di sicurezza della scuola e si sono introdotti nell'ostello degli studenti dove hanno rapito un numero imprecisato di studenti nella foresta". L'obiettivo, affermano varie fonti locali, sarebbe quello di ottenere un riscatto.