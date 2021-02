Nigeria, attacco a una scuola: rapite oltre 300 studentesse

Uomini armati, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno fatto irruzione nei dormitori di una scuola di Jangebe, nello Stato di Zamfara, e hanno portato via 317 ragazze. A dare l’allarme un insegnante. La polizia ha annunciato un'operazione di salvataggio congiunta con l'esercito. I sequestri di massa sono sempre più frequenti nel Paese Condividi:

Uomini armati, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno rapito oltre 300 studentesse adolescenti in Nigeria. L’attacco è avvenuto in una scuola nello Stato di Zamfara, nel nord-ovest del Paese. A denunciarlo è stato un insegnante dell'istituto superiore di Jangebe. Poi la notizia è stata confermata dalla polizia, che tramite un portavoce ha annunciato un'operazione di salvataggio congiunta con l'esercito.

Rapite 317 studentesse I banditi, secondo le autorità locali, sono arrivati all'una di notte in auto e hanno fatto irruzione nei dormitori della scuola. Hanno poi portato via 317 ragazze, facendole spostare a piedi. Il portavoce della polizia, in un comunicato, ha specificato che una squadra di forze della sicurezza “pesantemente armata è stata inviata a Jangebe per appoggiare l'operazione di salvataggio in corso nei luoghi dove le studentesse sarebbero state portate”.

Il precedente una settimana fa La notizia del nuovo rapimento arriva a una settimana dal sequestro di 42 persone - 27 studenti, tre insegnanti e 12 loro familiari - dopo un blitz di uomini armati contro un collegio di Kagara, città dello Stato del Niger, sempre nell’ovest della Nigeria. Anche la dinamica è simile, perché a essere presi di mira sono stati, sempre di notte, i dormitori del collegio. “Siamo arrabbiati e rattristati per l'ennesimo attacco brutale contro studenti in Nigeria”, ha detto Peter Hawkins, rappresentante del Fondo dell'Onu per l'infanzia in Nigeria.