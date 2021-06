Nigeria, uomini armati attaccano sette villaggi: almeno 66 morti

La polizia ha raccontato che decine di assalitori in motocicletta hanno attaccato i villaggi nel distretto di Danko-Wasagu, nello Stato di Kebbi, nel nord-ovest del Paese. "Le indagini sono ancora in corso per accertare l'entità della devastazione che i banditi hanno lasciato sul loro cammino. La ricerca di altri corpi è ancora in corso", ha aggiunto un portavoce

Almeno sessantasei persone sono state uccise in Nigeria da un gruppo di uomini armati, in una serie di attacchi sferrati in sette villaggi nello Stato di Kebbi, nel nord-ovest del Paese.

Gli assalitori in motocicletta

La polizia ha raccontato che decine di assalitori in motocicletta hanno attaccato i villaggi nel distretto di Danko-Wasagu. Gi attacchi, ha spiegato il portavoce della polizia di Stato di Kebbi Nafiu Abubakar, hanno preso di mira i villaggi di Koro, Kimpi, Gaya, Dimi, Zutu, Rafin Gora e Iguenge. "Le indagini sono ancora in corso per accertare l'entità della devastazione che i banditi hanno lasciato sul loro cammino. La ricerca di altri corpi è ancora in corso", ha aggiunto. Diversi poliziotti sono stati dispiegati nella zona per prevenire ulteriori attacchi, mentre i residenti dei villaggi colpiti sono fuggiti dalle loro case.