Nigeria, il bilancio del massacro alla chiesa cattolica è di 21 morti

Nessun sacerdote rapito

approfondimento

L'agenzia stampa statunitense Associated Press ieri ha riferito che i terroristi, dopo aver sparato sui fedeli riuniti per celebrare la Pentecoste, hanno fatto detonare alcuni esplosivi. Inizialmente si era parlato anche del rapimento di alcune persone ma per il momento la notizia non è confermata. La diocesi di Ondo ha fatto sapere che nessun sacerdote è stato rapito nel corso dell'attacco. "Gli assalitori - spiega una nota diffusa da Fides, Organo di informazione delle Pontificie opere missionarie - hanno provocato numerose vittime e feriti. L’identità degli assalitori rimane sconosciuta mentre il massacro ha devastato la comunità. Tutti i preti e il Vescovo sono salvi e nessuno di loro è stato rapito come riportato da alcuni social media". "A questo punto della storia del nostro caro Paese, la Nigeria, abbiamo bisogno dell’intervento definitivo di Dio per restaurare la pace e la tranquillità. Il Vescovo - si legge nella nota - chiede a tutti di mantenere la calma, di rispettare la legge e di pregare per la pace e il ritorno della normalità nella nostra comunità, nel nostro Stato e nel nostro Paese".