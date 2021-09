Nigeria, il reportage da Maiduguri di Sky TG24

Maiduguri, la capitale dello Stato del Borno, nordest della Nigeria , è la città dove la setta jihadista Boko Haram è nata e ha dato inizio alla guerra del terrore che dal 2009 ad oggi ha travolto il Paese più popoloso d'Africa e il bacino del Lago Ciad. In dodici anni l'insurrezione islamista ha provocato 350 mila morti, 4 milioni di sfollati e il gruppo terrorista, che nel 2015 ha giurato fedeltà a Daesh, è risucito a prendere controllo di diverse porzioni di territorio ed è salito alla ribalta delle cronache per essere una delle formazioni più cruente e spietate all'interno della galassia dell'internazionalismo jihadista.

Nel centro di Maiduguri paura costante per gli attentati

leggi anche

La Nigeria sospende Twitter a tempo indeterminato

Nel centro abitato di Maiduguri, invece, civili cristiani e musulmani, sfollati interni e rifugiati provenienti dai paesi confinanti vivono insieme condividendo la paura per la minaccia costante degli attentati e affrontando il dramma della crisi umanitaria che ha investito la regione e che, secondo i dati dell' OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) vede 7,7 milioni di persone con un disperato bisogno di assistenza immediata; e metà di queste sono bambini