La Nigeria sospende Twitter a tempo indeterminato

Social sospeso per motivi governativi. Al presidente della Nigeria non è piaciuto che gli abbiano cancellato un "cinguettio" di qualche giorno fa

Il governo nigeriano ha annunciato di aver sospeso Twitter nel Paese due giorni dopo che il servizio di microblogging ha cancellato un tweet del presidente nigeriano Muhammadu Buhari. "Il governo federale ha sospeso per una durata indeterminata le attività del servizio di microblogging e di social network Twitter in Nigeria", si legge in un comunicato del ministero nigeriano della Cultura.