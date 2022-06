10/11 ©Getty

Rassicurazioni in questo senso sono arrivare direttamente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "So che la gente negli Stati Uniti sta dicendo, o qualcuno alla Casa Bianca sta dicendo, che potremmo usarli (gli Himars, ndr) per attaccare la Russia. Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia. Non siamo interessati alla Federazione Russa. Non stiamo combattendo sul loro territorio"