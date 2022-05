Florida, bambino minaccia sparatoria: arrestato

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato.

Un bambino di 10 anni è stato arrestato in Florida per aver minacciato una sparatoria di massa tramite dei messaggini. Lo ha riferito il New York Post citando la polizia locale. Il bambino, studente di una scuola elementare di Cape Coral, è stato ammanettato e portato via sabato sera in un'auto della polizia. "Il comportamento di questo studente è disgustoso, soprattutto dopo la recente tragedia di Uvalde, in Texas" ha dichiarato lo sceriffo della contea di Lee Carmine Marceno in una nota.