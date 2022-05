È successo a Uvalde. Due bambini sono rimasti uccisi, come riportano i media americani. Un sospettato è stato preso in custodia, ha fatto sapere la polizia

Due bambini morti e oltre una decina feriti. È questo il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare a Uvalde, in Texas, come riportano i media americani, tra cui Abc News. Un sospettato è stato preso in custodia, ha fatto sapere la polizia che non ha però aggiunto ulteriori informazioni.