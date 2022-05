Texas, strage in scuola elementare: Usa sotto shock

A Uvalde un 18enne ha aperto il fuoco in una scuola elementare uccidendo 19 bambini e due insegnanti. "Sono stanco, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa", avverte il presidente Joe Biden. Intanto proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto

Il giorno dopo la strage in Texas, a Uvalde, dove un 18enne ha aperto il fuoco in una scuola elementare uccidendo 19 bambini e due insegnanti, l’America è sotto shock. "Sono stanco, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa", avverte il presidente Joe Biden. Gli fa eco la vicepresidente Kamala Harris: "Quando è troppo è troppo, ora bisogna agire" ( IL MESSAGGIO DEL PAPA SULLA STRAGE ).

Il bilancio delle vittime della strage, parla di 19 bambini e due insegnanti uccisi, secondo le cifre fornite dal Texas Department for Public Safety e citate dalla Cnn . Il killer, Salvador Ramos, è stato ucciso dagli agenti. Sull’accaduto, sono ancora molti i punti da chiarire. Dalle prime riscostruzioni, emerge che il 18enne ha sparato prima alla nonna e poi ha avuto un incidente d’auto vicino alla Robb Elementary School. Sceso dal mezzo con fucile e giubbotto antiproiettile, ha cercato di entrare nella scuola superando il blocco di alcuni agenti. Una volta nell'edificio ha aperto il fuoco in alcune classi. Secondo la Cnn, i bambini e le due insegnanti che hanno perso la vita erano tutti nella stessa classe, una quarta (frequentata di solito da alunni di 9-10 anni). Il ragazzo è poi stato fermato dalla polizia che lo ha ucciso sul posto. Di Ramos si sa ancora poco: era uno studente di un liceo dell'area e poco prima della strage avrebbe contattato una sconosciuta su Instagram, dicendole che aveva un segreto che voleva condividere, senza però confessare quale era il suo piano. Sul suo account Instagram, il killer aveva postato un selfie e foto di armi, inclusa una con due fucili uno accanto all'altro.

Si riaccende il dibattito sulle armi

La tragedia si aggiunge ai tanti episodi di stragi con armi da fuoco negli Usa. Solo da inizio anno, sono 200 le sparatorie di massa di cui si ha avuto notizia. La strage intanto ha già riacceso il dibattito sulle armi nel mezzo della campagna elettorale delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato. E i democratici spingono sulla riforma delle armi, con il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, che intende forzare un voto nei prossimi giorni su dei provvedimenti che rafforzano i controlli su coloro che acquistano armi, rispolverando misure che i repubblicani hanno già bloccato in passato.