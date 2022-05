Papa: “Affranto per strage in Texas, basta traffico armi”

Lo ha detto il pontefice in un appello al termine dell’udienza generale: “Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie”

"Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi! Impegniamoci tutti perché tragedie così non possano più accadere". Lo ha detto papa Francesco in un appello al termine dell'udienza generale (LA STRAGE IN TEXAS - IL KILLER - BIDEN: "DOBBIAMO AGIRE SULLE ARMI").