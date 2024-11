Naufragio nave Mar Rosso, trovati altri 5 sopravvissuti

Un'altra persona, un cittadino finlandese, è stata ritrovata viva oggi durante le operazioni di soccorso sulla costa egiziana del Mar Rosso dopo il naufragio di una barca con a bordo decine di turisti, portando così a cinque il numero dei sopravvissuti recuperati in mare. Lo scrive la Bbc, precisando che il numero totale delle persone salvate è di 33. Sette risultano ancora dispersi, mentre le vittime accertate finora sono quattro.

La "Sea Story" era partita per un viaggio di immersioni

La nave trasportava 31 turisti di diverse nazionalità oltre all'equipaggio composto da 13 persone quando è stata colpita da una grande onda ieri mattina, che l'ha capovolta vicino a Marsa Alam, nell'Egitto sud-orientale. La "Sea Story" - partita da Port Ghalib vicino a Marsa Alam per un viaggio di cinque giorni, con rientro a Hurghada Marina previsto per il 29 novembre - era partita per un viaggio di immersioni di più giorni domenica e avrebbe dovuto attraccare venerdì a Hurghada, 200 chilometri a nord.