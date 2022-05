Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 14 maggio sulla crisi. DIRETTA

Il ministro della Difesa americano Austin ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo russo Shoigu, a cui ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina e ha sottolineato l'importanza di preservare canali di comunicazione. Si tratta della prima chiamata dall'inizio della guerra. Mosca ritira intanto i soldati dai dintorni di Kharkiv. Secondo il capo degli 007 ucraini, Putin è malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo. Oggi vertice Nato in Germania, sulla guerra in Ucraina. Finlandia e Svezia vogliono discutere con la Turchia della loro adesione all'Alleanza atlantica, che Erdogan ha definito "un errore". E la Russia da oggi taglierà le forniture di elettricità a Helsinki, che ha già fatto sapere di poterne fare a meno grazie anche a importazioni aggiuntive da Svezia e Norvegia.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: