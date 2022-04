Veglia di Pasqua 2022, Papa: gesti di pace in tempo di orrori. FOTO

2/8 ©Ansa

Il Papa non presiede la veglia ma parla durante l’omelia. Una scelta per non affaticare troppo Francesco che, dopo i doppi riti sia Giovedì sia Venerdì Santo, domenica celebrerà la Messa in piazza San Pietro e pronuncerà la benedizione "Urbi et Orbi". Circa 5.500 i fedeli presenti nella basilica