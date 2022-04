DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 aprile sulla crisi

Le sirene d'allarme antiaeree sono tornate a risuonare stanotte in molte città dell'Ucraina. La Russia "vuole prendersi il Donbass e il sud" del Paese, secondo Zelensky. Il governo ucraino rivendica intanto la "completa liberazione della regione di Kiev". Il presidente dell'Ucraina torna a criticare l'Occidente per i pochi sistemi antimissile forniti a Kiev e ad attaccare il premier ungherese Orban per essere "l'unico in Europa a sostenere apertamente Putin". Dal Pentagono intanto altri 300 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev. E il Regno Unito vorrebbe fornire all'Ucraina missili antinave.

