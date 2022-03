2/10 ©Getty

Putin è diventato Presidente per la prima volta il 31 dicembre del 1999, quando Boris Eltsin lasciò l'incarico e lo scelse come suo successore. Da allora, è sempre rimasto al potere e avrebbe continuato a guidare di fatto il Paese anche durante gli anni in cui era "solo" primo ministro. Grazie anche al controllo sull'informazione e all'arresto dei suoi oppositori politici come Alexei Navalny, la sua presa sul Paese sarebbe ancora molto solida, ma non è detto che lo scenario non cambi

Putin, dalla malattia alla paura di essere avvelenato: le indiscrezioni sul leader russo