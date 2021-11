8/13 ©Ansa

Oltre 120 gli ospiti della cena offerta dal presidente della Repubblica. Talmente tanti che, in era di pandemia e distanziamento, sono stati distribuiti in due sale e in due enormi tavolate. Circa 60 i leader e le first lady (ma anche due first gentlemen, Joachim Sauer, marito della cancelliera Angela Merkel, e Heiko von der Leyen, sposo della presidente della Commissione Europea, Ursula) seduti nel salone delle Feste; gli altri 60, in prevalenza ministri degli Esteri e delle Finanze, accomodati nella sala del Bronzino