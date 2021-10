Premio Nobel per la Pace 2021, i possibili vincitori

I possibili vincitori del Nobel per la Pace

Fra i nomi in lizza per vincere il Nobel per la Pace 2021 c’è ancora una volta quello di Greta Thunberg, l'attivista svedese per il clima, nei giorni scorsi impegnata a Milano per la preCop26. Fra i favoriti anche la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il suo ruolo nella lotta alla pandemia di Covid e poi Reporter senza frontiere (Rsf) ed il Comitato per proteggere i giornalisti (Cpj), che verrebbero premiati per sottolineare "l'importanza dei media indipendenti" e la necessità di "combattere le fake news", come ha spiegato il direttore dell'Istituto di ricerca della pace di Oslo, Henrik Urdal, che ogni anno pubblica la sua shortlist sui candidati più probabili al massimo riconoscimento. Tra i bookmaker si è fatto anche il nome di Alexei Navalny, il blogger russo e leader dell’opposizione. Fra i candidati anche l’intero corpo sanitario italiano, per l’impegno e l'abnegazione dimostrati durante la pandemia.