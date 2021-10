Premio Nobel per la Chimica 2021, i possibili vincitori

Atteso per questa mattina l'annuncio. Nei giorni scorsi il premio Nobel per la Medicina è andato a David Julius e ad Ardem Patapoutian, mentre quello per la Fisica è andato all’italiano Giorgio Parisi, a Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann

Oggi, 6 ottobre, verrà annunciato il premio Nobel 2021 per la Chimica. L’annuncio arriva dopo quelli del premio Nobel per la Medicina , andato a David Julius e ad Ardem Patapoutian, e per la Fisica, andato all’italiano Giorgio Parisi , a Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann.

I possibili vincitori del Nobel per la Chimica

Fra i possibili nomi che potrebbero vincere il premio, come scrive Wired, c’è quello di Barry Halliwell, docente alla Yong Loo Lin School of Medicine e membro di decine di società scientifiche, in virtù della sua “ricerca pioneristica nello studio dei radicali liberi, tra cui lo studio del loro ruolo e di quello degli antiossidanti nelle malattie umane”. Anche William L. Jorgensen con i suoi studi per la “chimica computazionale dei sistemi organici e biomolecolari in soluzione” potrebbe aggiudicarsi l’ambito riconoscimento. Infine, fra i nomi più papabili, anche quello di Mitsuo Sawamoto, chimico giapponese in forze alla Kyoto University specializzato nel campo della chimica dei polimeri.