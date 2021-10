Premio Nobel Fisica 2021, vincono Parisi, Manabe e Hasselmann

Giorgio Parisi, Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann hanno vinto il premio Nobel per la Fisica, dopo la vittoria di ieri di David Julius e Ardem Patapoutian del Nobel per la Medicina . Per quanto riguarda la Fisica, l’anno scorso il premio era andato a Roger Penrose, Andrea Ghez e Reinhard Genzel .

Parisi era tra i favoriti

Qualche giorno prima dell’annuncio è stata diffusa la consueta lista messa a punto dagli esperti di Clarivate Analytics, che selezionano i candidati considerati tra i favoriti, usando come metro di giudizio le citazioni ricevute dai loro lavori tra le pubblicazioni scientifiche. Come spiega Wired, “la classifica è il risultato dell’analisi condotta dall’Institute for Scientific Information (Isi), che ogni anno valuta l’impatto dei ricercatori che hanno maggiormente influenzato la comunità scientifica internazionale”. Per quanto riguarda la Fisica, per il 2021 era stato citato come papabile Nobel l'italiano Giorgio Parisi, docente emerito alla Sapienza di Roma, inserito tra i candidati “per le sue scoperte rivoluzionarie nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi”.