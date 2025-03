Eclissi solare sabato 29 marzo. In Italia al massimo alle ore 12

Il fenomeno si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta la sua ombra sulla Terra, oscurando il Sole. In un’eclissi parziale, come quella del prossimo 29 marzo, solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna e non si raggiunge la fase di totalità

Sabato 29 marzo ritorna l’emozionante spettacolo dell’eclissi di Sole. Il fenomeno sarà visibile in forma parziale da buona parte dell’Europa, dell’Africa occidentale e del Nord America. Il massimo dell’eclissi in Italia è previsto intorno alle ore 12, a seconda delle diverse località. L’eclissi sarà solo parziale, anche dall’Italia. La regione maggiormente interessata dal fenomeno è il nord-ovest: da qui, il disco solare risulterà oscurato fino a circa il 12%, con una graduale diminuzione spostandosi verso est e verso sud (le regioni sud-orientali non saranno interessate dall’eclissi). Il fenomeno dell’eclissi solare si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta dunque la sua ombra sulla Terra oscurando il Sole. L’eclissi può essere parziale, totale o anulare. In un’eclissi parziale, come quella del prossimo 29 marzo, solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna e non si raggiunge la fase di totalità, in cui è possibile ammirare la corona solare.