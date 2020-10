Nobel per la Pace 2020, vince il World Food Programme

L'agenzia dell'Onu è stata scelta tra le 318 candidature (211 persone e 107 organizzazioni) di quest’anno per "i suoi sforzi nel combattere la fame". Dopo l'annuncio il WFP ha ringraziato su Twitter: "Onorati, lotta alla fame e pace vanno di pari passo"

Il vincitore del Premio Nobel per la Pace 2020 è il World Food Programme (WFP). L'agenzia dell'Onu per la solidarietà internazionale nella lotta contro la fame è stata premiata "per i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per la pace nelle aree colpite da conflitti e per aver agito come una forza trainante negli sforzi per prevenire l’uso della fame come un’arma nella guerra e nel conflitto". Il WPF è stato scelto tra le 318 candidature (211 persone e 107 organizzazioni) arrivate per quest’anno, il quarto numero più alto di sempre (IL NOBEL PER LA LETTERATURA A LOUISE GLÜCK).

Di cosa si occupa il World Food Programme e perché è stato scelto approfondimento Premio Nobel per la Pace: storia di un’istituzione Il World Food Programme è la più grande organizzazione umanitaria del mondo che si batte contro la fame e che promuove la sicurezza alimentare. Nel 2019, il WFP ha dato assistenza a quasi 100 milioni di persone in 88 Paesi che sono stati vittime di una grande insicurezza alimentare. Il comitato per il Nobel ha poi anche ricordato che nel 2019 135 milioni di persone hanno sofferto la fame, il numero più alto da molti anni. E cioè è dovuto in larga parte alle guerre e ai conflitti. Per questo l'azione del WFP è ritenuta cruciale e indispensabile. Con la pandemia di Coronavirus, inoltre, le vittime della fame nel mondo sono aumentate. In Paesi come lo Yemen, la Repubblica Democratica del Congo, la Nigeria, il Sud Sudan e il Burkina Faso, la combinazione dei violenti conflitti e della pandemia ha portato a una crescita drammatica del numero di persone che vivono nella fame. In questo scenario "il World Food Programme ha dimostrato una impressionante abilità di aumentare i suoi sforzi".

WFP: "Onorati lotta fame e pace vanno insieme" Dopo l'annuncio del Norwegian Nobel Committee, il WFP ha scritto un tweet di ringraziamento: "Grazie di cuore al Nobel Committee per aver onorato il World Food Programme con il Nobel per la pace 2020. Questo è un potente promemoria per il mondo che la pace e #famezero vanno di pari passo".