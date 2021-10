Premio Nobel per la Letteratura 2021, candidati e pronostici

Anche se la shortlist è segreta, alcuni nomi sono dati per favoriti: fra questi la francese Annie Ernaux, la canadese Margaret Atwood e lo scrittore e poeta Michel Houellebecq. Ricompaiono alcuni considerati papabili ormai da anni, come Haruki Murakami, e c’è una buona quota di autrici come la poetessa Anne Carson, Jamaica Kincaid, Ludmila Ulitskaya e Maryse Condé

Ultime ore d'attesa per l'annuncio, previsto per le 13, del vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2021. Tra i favoriti, anche se la shortlist è segreta, la francese Annie Ernaux, la canadese Margaret Atwood e lo scrittore e poeta Michel Houellebecq. Dopo le restrizioni del 2020 per la pandemia da Covid 19 - che hanno portato all'annullamento della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, con la premiazione in diretta tv - anche quest'anno i vincitori ricevono i premi nei loro Paesi di residenza e non a Stoccolma.