Corea del Nord testa nuovo missile. Usa: “Monitoriamo la situazione”

I lanci hanno interessato vettori "cruise" che hanno viaggiato per oltre due ore in un'orbita di volo ovale e a otto sopra la terra e le acque territoriali e hanno colpito obiettivi a 1.500 km di distanza. Al Nord è vietato l'uso di tecnologia balistica, ma i missili da crociera non sono soggetti alle sanzioni in quanto considerati meno pericolosi di quelli balistici

La Corea del Nord ha testato nel fine settimana un nuovo "missile da crociera a lungo raggio", secondo quanto scrive l'agenzia Kcna di Pyongyang. Vari lanci, precisa l'agenzia, sono stati compiuti sabato e domenica e sono stati osservati da autorità di alto livello. I test, aggiunge, hanno avuto "successo". Gli Stati Uniti sono a conoscenza delle notizie sul lancio di un nuovo missile a lungo raggio da parte della Corea del Nord: “Continueremo a a monitorare la situazione", hanno affermato fonti dell'amministrazione Biden.

Il nuovo missile nordcoreano leggi anche Corea del Nord, parata militare per celebrare i 73 anni da fondazione Il leader nordcoreano Kim Jong-un non ha seguito dal vivo le operazioni dei lanci di prova del nuovo missile cruise, che si sono tenuti sabato e domenica, pochi giorni dopo la parata militare in scala ridotta organizzata giovedì notte a Pyongyang per festeggiare i 73 anni della fondazione dello Stato eremita. Secondo l'agenzia ufficiale Kcna, Pak Jong-chon, componente del Presidium del Politburo del Partito dei Lavoratori, ha assistito ai test insieme ad altri alti funzionari. "Questa è un'altra grande manifestazione delle enormi capacità della scienza e della tecnologia della difesa e dell'industria delle armi del nostro Paese", ha commentato Pak, sottolineando "la necessità che il campo della scienza della difesa nazionale faccia tutto il possibile per aumentare le sue capacità, continuando a realizzare risultati nel raggiungimento di grandi obiettivi e garantendo la deterrenza bellica a lungo termine".

Come funziona il missile leggi anche Corea del Nord, lancio di missili balistici nel Mar del Giappone Le due foto del vettore, pubblicate dal Rodong Sinmun, la 'voce' del Partito dei Lavoratori, hanno mostrato un missile in uscita da uno dei cinque tubi su un veicolo di lancio. L'altra foto mostra un missile in volo orizzontale. Gli esperti hanno osservato che l'arma ricorda i missili da crociera a lungo raggio Tomahawk degli Stati Uniti e Hyunmoo-3C della Corea del Sud. I vettori "hanno viaggiato per 7.580 secondi (più di due ore) lungo un'orbita di volo ovale e modello-8 nell'aria sopra la terra e le acque territoriali" in Corea del Nord e hanno "colpito obiettivi a 1.500 km di distanza - ha precisato la Kcna -. Test dettagliati di parti di missili, spinta a terra del motore, di volo, controllo e guida, di potenza della testata, sono stati condotti con successo".

La reazione degli Usa leggi anche Corea Nord, Kim Jong-un su Usa: prepararsi sia a dialogo sia a scontro L'esercito degli Stati Uniti ha affermato che i test missilistici condotti dalla Corea del Nord durante il fine settimana rappresentano "una minaccia" per i Paesi vicini e oltre. "Questa attività evidenzia la continua attenzione della Corea del Nord sullo sviluppo del suo programma militare e le minacce che questo rappresenta per i suoi vicini e la comunità internazionale", ha affermato il comando indo-pacifico degli Stati Uniti in una nota.

Una provocazione “di basso livello” leggi anche Corea del Nord, sorella di Kim Jong-un agli Usa: "Non provocateci" Il missile, tuttavia, è considerato dagli osservatori parte di una provocazione di basso livello nel mezzo dello stallo negoziale sul dossier denucleare con gli Stati Uniti, in quanto non costituisce una violazione delle varie sanzioni dell'Onu decise negli anni in risposta ai piani balistici e nucleari di Pyongyang. Alla Corea del Nord è vietato l'uso di tecnologia balistica, ma i missili da crociera non sono soggetti alle sanzioni in quanto considerati meno pericolosi di quelli balistici. I missili balistici hanno una gittata molto più lunga e si muovono più velocemente di quelli da crociera di pari dimensioni, ma i missili da crociera sono ancora minacciosi perché possono trasportare testate nucleari e volano in linea dritta e a bassa quota, risultando più difficili da rilevare.