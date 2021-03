Corea del Nord, lancio di missili balistici nel Mar del Giappone

Secondo quanto riferito dal governo di Tokyo, la Corea del Nord ha lanciato dei missili balistici a corto raggio, che non hanno provocato danni a persone o cose e sono affondati fuori dalle acque territoriali. È la prima operazione militare di questo genere dall'insediamento di Joe Biden

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone: lo hanno riferito il governo di Tokyo e quello statunitense, ed è "una sfida aperta al presidente Joe Biden", nonché il primo lancio di questo tipo da quando si è insediato alla Casa Bianca (l'ultimo risale a un anno fa, il 29 marzo del 2020). Nessun detrito è caduto nelle acque territoriali ma il Consiglio di sicurezza sudcoreano si è riunito d'urgenza, esprimendo la sua "profonda preoccupazione".

Pyongyang non può testare i missili balistici, vietati dalle risoluzioni Onu, ma da sempre utilizza i suoi test per provocare con una strategia mirata e attentamente calibrata. Sia il Giappone che la Corea del Sud hanno condannato il test, che segue di appena due giorni la notizia del lancio, avvenuto nel fine settimana, di missili da crociera nel Mar Giallo (ma questo tipo di missili non sono vietati dalle risoluzioni Onu).