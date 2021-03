Corea Nord: niente contatti con Usa finché continua politica ostile

Cresce la tensione nei rapporti tra Usa e Corea del Nord. Ieri il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato di “un regime autoritario con abusi sistemici”, oggi Pyongyang ha replicato che "nessun contatto o dialogo Usa-Corea del Nord può aver luogo fino a quando gli Stati Uniti non ritireranno la loro politica ostile nei confronti della Corea del Nord”. I rispettivi messaggi di gelo arrivano nel giorno in cui Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin sono impegnati a Seul in una serie di colloqui con le autorità della Corea del Sud. Nei giorni scorsi Kim Yo-jong, potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, aveva lanciato un monito criticando le manovre militari Washington-Seul e avvertendo l'amministrazione Biden: “Se volete dormire sonni tranquilli nei prossimi quattro anni, non fate fin dall'inizio cose che vi faranno perdere il sonno".