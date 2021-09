Corea del Nord, parata militare per celebrare i 73 anni da fondazione

La parata militare di civili e forze armate di sicurezza si è tenuta nella piazza Kim Il-sung a Pyongyang per celebrare il 73/esimo anniversario della fondazione della Repubblica", ha riportato la Kcna. "Mentre la musica di benvenuto è stata eseguita a mezzanotte di giovedì, il compagno Kim Jong -un è salito sul podio." La parata è stata guidata soprattutto dalle Guardie rosse operaie e contadine (Wprg), un'organizzazione di difesa civile in Corea del Nord composta da circa 5,7 milioni di lavoratori e agricoltori, pari a un quarto della popolazione del Paese.

La Corea del Nord ha tenuto, nella notte, una parata militare per celebrare i 73 anni della sua fondazione, alla presenza del leader Kim Jong-un , confermando le anticipazioni date dai militari sudcoreani. L'agenzia ufficiale Kcna, nell'annunciare l'evento, non ha menzionato la sfilata di armamenti, uno dei fattori di maggiore attenzione. Il Rodong Sinmun, la "voce" del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato varie foto tra fuochi d'artificio e Kim, visibilmente dimagrito, che saluta la folla e le truppe avendo accanto i collaboratori più stretti quali Jo Yong-won, vice del segretariato generale del partito.

Ricorrenza storica

Si tratta della terza parata in meno di un anno che si tiene in Corea del Nord. Il discorso di rito non è stato tenuto da Kim, ma da Ri Il-hwan, un segretario del partito. "Il governo della Repubblica difenderà fermamente la dignità e gli interessi fondamentali del nostro popolo e risolverà tutto a modo nostro con i nostri sforzi sul principio dell'autosufficienza e dell'autosviluppo in qualsiasi circostanza", ha affermato Ri. La parata, tuttavia, sarebbe stata preparata su scala più ridotta rispetto alle precedenti tenutesi a gennaio 2021 e a ottobre 2020, secondo una fonte militare citatata dalla Yonhap.

L'unità anti-epidemia

Anche i membri dell'unità anti-epidemia hanno sfilato a Pyongyang nella parata notturna, indossando tute arancioni e maschere anti-gas. "Le colonne della prevenzione epidemica e del ministero della Sanità erano piene di entusiasmo patriottico nel mostrare i vantaggi del sistema socialista a tutto il mondo, proteggendo fermamente la sicurezza del Paese e del suo popolo dalla pandemia globale", riporta una nota dell'agenzia Kcna. La Corea del Nord non ha mai confermato la presenza di contagi da Covid-19 (LIVEBLOG) nel Paese e ha immediatamente chiuso i confini dopo lo scoppio dell'epidemia a Wuhan.

I messaggi di Putin e Xi Jinping

Per l'anniversario sono arrivate al leader nordcoreano anche le congratulazioni di Cina e Russia. Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato gli sforzi del Partito dei Lavoratori - a capo del quale c'è lo stesso Kim con la carica di segretario generale - per la promozione dello sviluppo economico e sociale. Il presidente russo Putin ha, invece, espresso in un comunicato "la convinzione che entrambi i Paesi svilupperanno ulteriormente un dialogo bilaterale costruttivo sotto vari aspetti con sforzi concertati senza dubbio si soddisferanno gli interessi dei due popoli e si contribuirà a promuovere la sicurezza e la stabilità della penisola coreana".