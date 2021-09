Vaccini Covid, Corea del Nord ha rifiutato 3 milioni di dosi Sinovac

Corea del Nord: finora zero casi confermati di Covid-19



Nello specifico, secondo una portavoce dell'Unicef, agenzia dell'Onu che sta contribuendo a consegnare i vaccini anti-Covid nell'ambito del programma Covax, la nazione ha chiesto che i vaccini fossero "ricollocati a favore di Paesi gravemente colpiti" dalla pandemia. La Corea del Nord, ad oggi ufficialmente priva di contagi, è stato uno dei primi Paesi al mondo a introdurre severe restrizioni contro il Covid-19, chiudendo i suoi confini un anno e mezzo fa.

I media statali hanno sollecitato una vigilanza costante nella campagna anti-epidemia della nazione, definita dal leader Kim Jong-un, "una questione nazionale" di sopravvivenza. Lo stesso leader nordcoreano ha recentemente sanzionato e rimosso funzionari di vertice per non aver rispettato e dato attuazione alle misure "per prevenire la pandemia" di Covid. Al momento la Corea del Nord, nonostante abbia chiesto assistenza tramite Covax (il programma che coinvolge l'Oms e che è finanziato dai governi occidentali per aiutare i Paesi a basso reddito a ottenere i vaccini), non ha ancora ricevuto alcune dose di preparato anti-Covid. Una spedizione prevista all'inizio del 2021 di circa due milioni di dosi AstraZeneca ha subito finora ripetuti ritardi.