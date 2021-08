1/14 ©Getty

Se i talebani attendono la partenza definitiva degli americani per annunciare il nuovo governo, le prime nomine ad interim tracciano già il solco su cui si muoverà il nuovo Afghanistan. A partire dalla scelta di un ex prigioniero di Guantanamo come ministro della Difesa, in piena transizione militare (Nella foto, il palazzo presidenziale di Kabul)

