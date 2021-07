2/10 ©Ansa

Il New South Wales, lo Stato di Sydney, ha registrato 136 nuovi casi nell'ultimo bollettino giornaliero sulla pandemia, un record da giugno. Sembrano numeri risibili rispetto a quelli accertati quotidianamente in altri grandi Paesi, ma si tratta di una difficile sfida per l'Australia, che fin dall'inizio ha optato per una strategia "casi zero". La campagna di vaccinazione è, però, molto lenta e solo il 12% della popolazione è vaccinato

