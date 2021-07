1/10 ©Getty

Scaffali vuoti nei supermercati, distributori di benzina chiusi e non solo .Nel Regno Unito i casi di Covid in costante aumento stanno causando disagi anche a numerosi servizi essenziali. Ciò è dovuto al fatto che molti lavoratori sono costretti a mettersi in isolamento dopo aver avuto contatti con soggetti positivi al coronavirus e aver ricevuto la segnalazione dall’app dell’NHS, il servizio sanitario nazionale britannico. Una crisi di personale a cui è stato dato il nome di ‘pingdemic’



