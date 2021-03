Nancy Pelosi: “Biden chiama Putin un assassino? Lo è”

La speaker della Camera dei rappresentanti degli Usa, intervistata a Che tempo che fa, ha commentato le tensioni fra il presidente americano e il leader russo. Poi, su Kamala Harris, ha sottolineato: "Siamo orgogliosissimi di lei" come prima vicepresidente donna. E ha aggiunto: "Gli Stati Uniti non hanno ancora una presidente donna, ma succederà". Mentre sui rapporti tra Washington e Roma ha assicurato: "L'Italia per noi è davvero un grande amico"

Pelosi: "Orgogliosi di Harris, Usa pronti a presidente donna"

Pelosi ha poi parlato di Kamala Harris: "Siamo orgogliosissimi di lei" come prima vicepresidente donna degli Usa, "e non solo perché è una donna ma anche perché è afroamericana con origini asiatiche e rappresenta la diversità bellissima degli Usa". "Gli Stati Uniti non hanno ancora una presidente donna, ma succederà. Perché gli americani sono molto più avanti dei politici", ha assicurato. Mentre ricordando l'assalto a Capitol Hill ha affermato: "Dopo l'11 settembre è stato il momento peggiore per noi". "Cercheremo di raggiungere la verità" per sapere come sono andate esattamente le cose, ha aggiunto.

"Italia grande amico degli Usa"

Sul rapporto tra Usa e Italia, la speaker ha invece affermato: "L' Italia per noi è davvero un grande amico e il migliore amico all'interno della Nato". E ha sottolineato che "Stati Uniti e Italia sono davvero molto vicini", ricordando anche "le origini italiane della moglie del presidente Joe Biden". "Ho avuto il privilegio di portare una delegazione bipartisan in Italia per i 150 anni" e quando il presidente Mattarella è venuto a Washington "i miei figli e anche i miei nipoti gli hanno parlato, lo hanno abbracciato, sono corsi verso di lui perché avevano sentito cose positivissime sul suo conto", ha poi aggiunto parlando del presidente della Repubblica.