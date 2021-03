Myanmar, suora in ginocchio davanti alla polizia, è foto-simbolo

Il gesto di una suora cattolica, Ann Nu Thawng, della congregazione religiosa di San Francesco Saverio, impresso in modo indelebile in una fotografia, ha subito fatto il giro del mondo. Da settimane scontri e proteste stanno imperversando in tutto il Paese, da quando la giunta militare ha deposto la leader Aung San Suu Kyi, lasciando sul campo morti e feriti in un’escalation di violenza che non accenna a fermarsi

E’ scesa nelle strade della città di Myitkyina nel Nord del Mynamar, ha camminato fino a trovarsi di fronte gli agenti delle forze di sicurezza e in lacrime li ha supplicati in ginocchio di non sparare sui manifestanti. Il gesto di una suora cattolica, Ann Nu Thawng, della congregazione religiosa di San Francesco Saverio, impresso in modo indelebile in una fotografia, ha subito fatto il giro del mondo diventando l’immagine simbolo delle manifestazioni. Da settimane scontri e proteste stanno imperversando in tutto il Paese, da quando la giunta militare ha deposto la leader Aung San Suu Kyi, ora sotto processo, lasciando sul campo morti e feriti in un’escalation di violenza che non accenna a fermarsi (LO SPECIALE MYANMAR).