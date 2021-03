Birmania, Aung San Suu Kyi al processo in collegamento video

La leader birmana, deposta dal colpo di stato dei militari lo scorso 1 febbraio, è comparsa in collegamento video davanti al giudice che dovrà processarla per "importazione illegale di walkie-talkie" e "per aver organizzato una protesta durante la pandemia”. Non appariva in pubblico dal giorno del golpe. Le accuse potrebbero costarle fino a tre anni di reclusione. Ieri 18 morti nelle repressioni delle proteste pacifiche

Aung San Suu Kyi, la leader della Birmania deposta dal colpo di stato dei militari, è comparsa in collegamento video davanti al giudice che dovrà processarla per "importazione illegale di walkie-talkie" e "per aver organizzato una protesta durante la pandemia”. San Suu Kyi, 75 anni, non appariva in pubblico dal giorno del golpe, il primo febbraio. "Sta bene", ha precisato il legale. Le accuse potrebbero costarle fino a tre anni di reclusione, con conseguente esclusione dalle prossime elezioni - sempre che i militari non si rimangino l'impegno a tenerle tra un anno - e possibile scioglimento della sua Lega nazionale per la democrazia. Suu Kyi è detenuta nella sua residenza nella capitale Naypyidaw.