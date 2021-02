Da settimane i cittadini protestano in tutto il Paese contro il colpo di Stato dei militari avvenuto l’1 febbraio e chiedono che torni il governo di Aung San Suu Kyi. Secondo i media locali sono tre le vittime a Dawei e una a Yangon, che portano il totale a sei dall’inizio delle manifestazioni. Lunedì la ex leader Premio Nobel per la Pace in tribunale