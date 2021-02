Myanmar: è morta Mya, la giovane ferita durante proteste golpe

La ventenne era rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco alla testa durante le proteste contro il colpo di Stato, a Naipyidaw. Era ricoverata in condizioni critiche ed è deceduta dopo che -con il permesso della sua famiglia- sono state staccate le macchine che la tenevano in vita

È morta Mya Thwe Thwe Khaing, la ventenne che era rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco alla testa durante le proteste contro il colpo di Stato in Myanmar, a Naipyidaw. Si tratta della prima vittima della repressione dei generali. La giovane era ricoverata in condizioni critiche, come scrive anche la Bbc, in un ospedale della capitale ed è morta dopo che -con il permesso della sua famiglia- sono state staccate le macchine che la tenevano in vita. La notizia del suo decesso è stata data dall'ospedale (PROTESTE - COS'È LA LEGGE MARZIALE).