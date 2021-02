Continuano le tensioni in Birmania, dopo che per il decimo giorno consecutivo migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il colpo di Stato di due settimane fa. Centinaia di cittadini hanno manifestato anche dalle prime ore del mattino del 15 febbraio nonostante il giro di vite messo in atto dai militari golpisti. Nel giorno di san Valentino è stata aumentata la presenza dei soldati in ogni città del Paese e la giunta ha interrotto temporaneamente l'accesso a internet. Per la prima volta mezzi blindati sono stati visti sfilare nelle strade di Yangon, la città principale del Paese, mentre nel Nord le forze di sicurezza hanno sparato sui dimostranti, non è chiaro se con normali pallottole o con proiettili di gomma, e sono stati effettuati arresti.