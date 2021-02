Birmania, continuano le proteste: giunta militare minaccia repressione

Sono migliaia le persone scese in piazza nelle principali città del Paese per protestare contro la giunta militare. Chiedono a gran voce il ripristino della democrazia e il rilascio dei prigionieri politici. La tensione è molto alta e i toni sono sempre più duri: la giunta militare birmana ha avvertito i manifestanti che se continueranno la loro mobilitazione rischieranno la morte. Il coinvolgimento è così massiccio che quella di oggi potrebbe diventare la più imponente giornata di protesta dal 1 febbraio, giorno in cui è stato compiuto il colpo di Stato. GLI AGGIORNAMENTI

L’avvertimento della giunta militare

"I manifestanti stanno esortando le persone, in particolare adolescenti e giovani esaltati, a intraprendere la strada dello scontro, in cui periranno", recita un comunicato in birmano letto ieri sera sul canale pubblico Mrtv e sottotitolato in inglese. Il testo mette in guardia i manifestanti contro la tentazione di incitare la popolazione alla "rivolta e all'anarchia". Il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Birmania, Tom Andrews, si è detto profondamente preoccupato per queste minacce. "Avvertimento alla giunta: a differenza del 1988, le azioni delle forze di sicurezza vengono registrate e ne dovrete rendere conto", ha detto su Twitter.