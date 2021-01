Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24h: Usa primi, non c’è Italia

1/21

Secondo l’Oms, sono stati 624.353 i nuovi casi di coronavirus registrati nel mondo in 24 ore. Stando ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanità aggiornati al 22 gennaio, il Paese che ha fatto segnare il maggior incremento giornaliero sono ancora gli Stati Uniti. Seguono il Brasile e il Regno Unito. Nella lista delle 10 nazioni con il più alto incremento giornaliero di nuovi positivi non c’è l’Italia, che è undicesima (oltre 14mila nuovi casi). Per l’Europa, oltre all’Uk, ci sono Francia, Germania e Spagna

