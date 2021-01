1/20 ©Ansa

Mentre a livello globale si contano oltre 92 milioni di contagi di Covid-19, gli Stati Uniti - primi al mondo per numero totale di casi e vittime - sono ancora il Paese che ha registrato il numero maggiore di nuove infezioni di coronavirus in 24 ore. In Europa, preoccupa il Regno Unito (secondo con più di 45mila nuovi casi). L’Italia è al nono posto nella lista. È quanto emerge dai dati dell’Oms aggiornati al 13 gennaio

Tutti gli aggiornamenti live sul coronavirus