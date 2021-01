2/15 ©Fotogramma

Per il viaggio che lo porterà via dalla Casa Bianca, Donald Trump potrebbe usare per l'ultima volta l'Air Force One. Per poterlo fare, infatti, deve essere ancora il presidente in carica e per questo avrebbe deciso di decollare da Pennsylvania Avenue il giorno precedente l'inaugurazione di Joe Biden. Anche la Cnn, in un articolo sui prossimi passi di Trump, mette tra le ipotesi un ultimo volo a bordo dell'Air Force One

