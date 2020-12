Covid e variante inglese, riaperto al traffico il porto di Dover

Potranno ripartire i migliaia di tir rimasti incolonnati negli ultimi giorni allo scalo britannico, dopo il blocco imposto dalla Francia a causa della variante inglese del coronavirus. Il porto sarà accessibile solo per chi è risultato negativo al Covid Condividi:

Si sblocca la situazione al porto britannico di Dover dopo le scene di caos per i migliaia di tir incolonnati (LE FOTO) a causa del blocco imposto dalla Francia per la variante inglese del coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Lo scalo è stato riaperto al traffico in uscita in seguito all'accordo trovato tra Regno Unito e Francia che mette fine al divieto temporaneo che aveva bloccato il trasporto merci tra le due sponde della Manica, sia via mare che via treno.

Porto accessibile solo per chi è risultato negativo al Covid vedi anche Covid, gli effetti della variante inglese: lunghe code camion a Dover In un comunicato, il porto di Dover ha scritto che avrebbe riaperto dalla mezzanotte, anche se non è ancora chiaro quando le centinaia di camion e tir in attesa potranno cominciare a muoversi. La nota spiega anche che il porto sarà accessibile solo "per i clienti che sono risultati negativi al test Covid".