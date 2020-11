Elezioni Usa 2020, Trump: "Sondaggi finti, pronto a grande vittoria"

Il presidente uscente si dice sicuro di ottenere il secondo mandato battendo l’avversario democratico Joe Biden. Intanto il tycoon ha promesso di fare battaglia legale per contestare i voti per posta in alcuni Stati

"I sondaggi della vigilia sono un bidone, una bufala, sono sondaggi finti. Noi siamo messi bene e vinceremo”. Così Donald Trump, nel corso di uno degli ultimi comizi in North Carolina prima dell'Election Day, si è detto fiducioso del buon risultato delle elezioni presidenziali. Il presidente americano è sicuro di ottenere il secondo mandato e battere l’avversario democratico Joe Biden (CHI È - LA FOTOSTORIA). “Sarà una bella vittoria”, ha detto il tycoon, che promette anche che darà il via a una battaglia legale per contestare i voti per posta in alcuni Stati (LO SPECIALE).

"Faremo ancora una volta la storia" approfondimento Cosa servirà nella notte elettorale? Pazienza (in grandi dosi) Il presidente Trump ha pronosticato "un'altra bella vittoria" nel suo ultimo comizio elettorale, tenuto poche ore prima dell'apertura dei seggi per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, a Grand Rapids nel Michigan, lo stesso luogo dove aveva tenuto il suo comizio finale nel 2016, quando - contro ogni pronostico - riuscì a battere Hillary Clinton. "Faremo ancora una volta la storia", ha detto l'attuale presidente Usa. Intanto, dopo l'apertura dei primi seggi negli Usa, le schede già scrutinate in un minuscolo villaggio nel New Hampshire che conta 5 abitanti sono già state scrutinate e sono tutte per Biden.

Trump contrario ai voti per posta approfondimento Donald Trump: il tycoon presidente Il tycoon ha anche promesso battaglia legale per contestare i voti per posta che in alcuni Stati decisivi continueranno ad arrivare per giorni e starebbe meditando anche di autoproclamarsi vincitore se i primi dati lo daranno in testa in alcuni Stati chiave. Per Obama, il tycoon è un "dittatore da quattro soldi". In un comizio in Pennsylvania, Donald Trump, riferendosi alle sentenze che consentono alla North Carolina e alla stessa Pennsylvania di continuare a contare le schede per corrispondenza oltre l'election day, ha detto di ritenere la decisione della corte suprema "fisicamente pericolosa".

Twitter censura Trump approfondimento Rapporti USA-Cina, cosa cambia con Biden o Trump Proprio sulle dichiarazioni del presidente Usa riguardo al voto per posta è arrivata la censura di Twitter. Il social network ha censurato come "controverso" e "fuorviante" nelle elezioni un post in cui Donald Trump ribadisce la sua idea di ritenere "molto pericolosa" la decisione della Corte suprema di estendere in Pennsylvania la validità dei voti postali oltre l'election day. "Essa consentirà un imbroglio sfrenato e incontrollato - aveva scritto il tycoon - e minerà l'intero sistema delle leggi. Inoltre causerà anche violenza nelle strade. Deve essere fatto qualcosa!".